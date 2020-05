Soziales : Große Welle der Unterstützung

Daun Die Lebensmittelausgabe durch die Dauner Tafel schien wegen Corona gefährdet. Dann wendete sich das Blatt, Sach- und Geldspenden flossen, darunter ein Betrag von 50♦000 Euro. Es geht also weiter, wenn auch auf andere Weise.

Ein Mal seit Beginn der Einschränkungen wegen Corona hatte es in der zweiten Märzhälfte donnerstags keine Lebensmittelausgabe bei der Dauner Tafel gegeben. Der Bundesverband der Tafeln hatte zu dem Zeitpunkt empfohlen, die Läden generell zu schließen. „Das lag auch für uns nahe“, erklärt Bernd Liebler, erster Vorsitzender der Dauner Tafel, mit Blick darauf, dass die meisten der 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter zwischen 60 und 80 Jahren alt sind und somit zur Risikogruppe gehören. Zudem hätten in den engen Räumen die geforderten Abstände nicht gewährleistet werden können.

„Doch dann ist eine so unglaubliche Welle an Unterstützung und Hilfen in Gang gekommen, dass wir es manchmal immer noch nicht fassen können“, sagt Liebler. Er betont: „Da war von Schließung keine Rede mehr.“ Er freut sich: „Wir können unsere Kunden weiterhin mit Lebensmitteln versorgen.“ Räumt aber ein: „Wenn auch auf andere Weise als bisher.“

„Die Dauner Tafel gehört zu den Projekten im Landkreis Vulkaneifel, die uns von Anfang an besonders am Herzen lagen“, begründet die Vorsitzende Doris Lepper die Motivation ihres Vereins, die wohltätige Einrichtung wie schon seit Jahren großzügig zu unterstützen und nun die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige trotz der veränderten Bedingungen durch die Corona-Pandemie in Gang zu halten. „Die Vorstandsmitglieder der Tafel und ihre Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit“, bescheinigt Doris Lepper Liebler und seinem Team.