Natur : Großer Andrang im Wassertretbecken

Das vor zweieinhalb Jahren gebaute neue Wassertretbecken im Kyllpark am Rathaus in Gerolstein erfreut sich großer Beliebtheit und wird quasi das ganze Jahr benutzt – zwar nicht von Menschen, aber von Dutzenden Enten. Das Federvieh erfreut sich dort an einem Bad, und kaum nähert man sich, kommt es hektisch angewatschelt, in der Hoffnung etwas zu fressen hingeworfen zu bekommen. Ein dickes Fell, sprich Gefieder, können die Tiere angesichts der Temperaturen auch gut gebrauchen. Ebenso diejenigen, die noch immer wollen, dass das Becken auch irgendwann einmal (vielleicht schon nächsten Sommer?) in seiner ursprünglichen Bestimmung genutzt wird. Foto: TV/Mario Hübner