VEREINE : Großes Schützen- und Volksfest in Salm

Pressemitteilung Schützen- und Volksfest in Salm Nach dem Diözesanjungschützentag im Mai feierte die St. Hubertus Schützenbruderschaft Salm e.V. am Wochenende, 27. + 28. Juli 2019, ihr großes Schützen und Volksfest. Im Rampenlicht standen in diesem Jahr das Königspaar Johannes und Petra Heibges, Bezirksprinzessin Maike Back und Bezirksschülerprinz Joel Rings. Nach dem Motto „Lust auf Zukunft“ freut es uns besonders dass gerade unsere jungen Schützen sich in unserem Verein so stark engagieren und integrieren. So konnten unsere Jungschützen beide die Bezirksprinzenehre erreichen und am Diözesanprinzenschießen teilnehmen. Zum Schützenfest konnten wir als Gäste die Schützenbruderschaften aus Wallenborn, Oberstadtfeld, Hallschlag, Zermüllen, Höchstberg und Kalterherberg sowie den Bürgerschützenverein aus Landscheid begrüßen. Traditionsgemäß wurde das Königspaar am Sonntagmorgen mit der Krönung in der Festmesse offiziell in seine Regentschaft eingeführt. Am Mittag wurde der Festumzug durch die Böllerschützen des Bürgerschützenverein Landscheid angekündigt. Das Königspaar rollte in festlich geschmückter Kutsche durch den Ort und bedankte sich bei den vielen Zuschauern mit großen Mengen an Süssigkeiten für Groß und Klein. Nach abschließender Gefallenenehrung ging es zum gemütlichen Teil am Festplatz im Gemeindehaus weiter. Wir wünschen unserem Königspaar und den Jungschützenmajestäten eine schöne Regentschaftszeit. Foto: Wilfried Back. Foto: tv/Wilfried Back