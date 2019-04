Mehrere Kandidaten, die gegeneinander bei der Kommunalwahl antreten? Das kommt bei der Wahl am 26. Mai in der Verbandsgemeinde Daun nur selten vor.

(sts) Auf Ortsgemeinde-Ebene gibt es in der VG nur in Kirchweiler ein Duell um den Bürgermeister-Posten. Dort tritt Amtsinhaber Reiner Roos nach einer Wahlperiode als Bürgermeister des 380-Einwohner-Orts nicht mehr an. Um seine Nachfolge konkurrieren der 1. Beigeordnete Rainer Berlingen und der 2. Beigeordnete Jörg Kaiser.

Was die Ortsvorsteher angeht, ist in der Stadt Daun etwas Bewegung zu erwarten. Zur Urwahl stellen sich Wolfgang Hennen, der in Neunkirchen die Nachfolge von Alois Zender antreten will, und Hermann Schüller in Gemünden, wo der langjährige Amtsinhaber Peter Jungen nicht mehr antritt.

Eine weitere Amtszeit streben Dieter Oster in Boverath, Hermann Gehrmann in Steinborn, Bernhard Kläs in Waldkönigen, Konrad Junk in Weiersbach und Hennes Strunk in Pützborn an.

Das gilt auch für Winfried Schneider in Rengen, der diesmal allerdings Konkurrenz bekommt. Herausforderer ist Walter Müller. Der hatte sich vor fünf Jahren um das Amt des Stadtbürgermeisters beworben. Und gegen die Mitbewerber Martin Robrecht und Gerd Becker immerhin gut 20 Prozent geholt. Das Amt, das er nun anstrebt, ist kein Neuland für ihn, denn er war schon mal Ortsvorsteher von Rengen.

Und noch ein Duell: Im Üdersdorfer Ortsteil Tettscheid konkurrieren Klaus Berns und Alexander Kläs. Ortsvorsteherin Marianne Kläs tritt nicht mehr an, sie war seit seit 2004 im Amt.