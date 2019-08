Landschaftsschutz : Gruben, Jugend, Ärzte treiben SPD um

Info

Die Kreistagsfraktion der Grünen legt ein eigenes Kreisentwicklungskonzept für den Gesteinsabbau in der Vulkaneifel vor. Die Kernpunkte sind laut Fraktionsvorsitzendem Dietmar Johnen: „Wir brauchen im Regionalen Raumordnungsplan keine Neuausweisung von Abbauflächen, keine neuen Vorrang- und auch keine neuen Vorbehaltsflächen.“ Dafür sollen aber Ausschlussgebiete definiert werden. Mit der Planung müsste vor allem die Trinkwasserversorgung gesichert werden. Denn seien die Vulkanberge einmal weg, gehe das Speichervolumen für Wasser verloren und die Brunnen versiegten.

Die Grünen sehen es als ihre Aufgabe an, den regionalen Bedarf von maximal 600 000 Tonnen zu sichern und nicht den Abbau von sechs Millionen Tonnen zu ermöglichen. Die Weiterentwicklung der einmaligen Vulkanlandschaft müsse einen klaren Vorrang vor der Nutzung der vulkanischen Rohstoffe mit ihren erheblichen und unumkehrbaren Eingriffen in Natur und Landschaft bekommen.

Ein weiterer Punkt: Durch die Reduzierung des Abbaus sollen auch wichtige Klima- und Umweltschutzziele erreicht werden: durch Reduzierung des LKW-Schwerlastverkehrs, wenn künftig nur noch der regionalen Bedarf an Gesteinsabbauprodukten befriedigt wird.

Hieraus ergeben sich als Schlussfolgerung die konkreten Forderungen und Vorgaben an die Regionalplanung zur weiteren Rohstoffnutzung im Landkreis Vulkaneifel:

1. Keine Vorranggebiete im Regionalplan Eine Erweiterung der potentiellen Abbauflächen im Kreisgebiet verstößt gegen vitale Interessen des Landkreises. Der Landkreis lehnt daher die Festlegung von Vorranggebieten ab!

Begründung:

- bei einer Gesamtfläche von bereits genehmigten ca. 900 ha in großen Teilen noch genutzten bzw. nutzbaren Tagebauflächen (gegenüber der von der obersten Landesplanung am 01.09.2016 offiziell angegebenen Gesamtfläche von lediglich 440 ha!) besteht auf Jahrzehnte kein Bedarf an zusätzlichen Abbauflächen für eine regionale Versorgung! Somit entfällt für eine Vorrangfestlegung das öffentliche Interesse als zwingende Voraussetzung für „erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft“;

- mit den Resolutionen vom Kreistag und kommunalen Gremien werden seit 2011 zusätzliche Abbaugebiete im Landkreis Vulkaneifel abgelehnt;

- mit der Festlegung von Vorranggebieten im Regionalplan werden die Schutz- und Entwicklungsziele der Naturparkverordnung vom 07.05.2010 ohne nachvollziehbare Begründung unterlaufen;

- die Vorrangziele der „Erholungslandschaft mit landesweiter Bedeutung“ laut LEP IV werden durch die bereits erteilten Abbaugenehmigungen massiv beeinträchtigt. Weitere Belastungen werden daher abgelehnt;

- zusätzliche Belastungen der Grund- und Trinkwasservorkommen mit ih-rer steigenden Bedeutung werden nicht mehr hingenommen;

- die Sicherung der Trinkwasserversorgung hat Vorrang vor allen anderen Interessen

- Vorrangfestlegungen im Regionalplan weit über dessen gesetzliche Gel-tungsdauer hinaus greifen unzulässig in spätere Entscheidungen der Kom-munalpolitiker in der Planungsgemeinschaft ein.

2. die Festlegung von Vorbehaltsgebieten entfällt!

Begründung:

- entsprechend Ziffer 1

- Vorbehaltsgebiete für Interessensflächen im Anschluss an im Entwurf des Regionalplans „nachrichtlich“ dargestellte Genehmigungsflächen sind nach der allgemein anerkannten Methodik des agl-Fachbeitrags „aufgrund überwiegend fachgesetzlicher Regelungen nicht mit einem Rohstoffabbau vereinbar“ und müssen daher entfallen.

3. Schüttgutproduktion mit regionaler Bedeutung nur für die Region Die aktuelle Schüttgutproduktion bei Lava und Basalt in der Vulkaneifel besitzt aufgrund der ökologisch noch vertretbaren Transportentfernung le-diglich eine regionale Bedeutung! Daher entfällt die im LEP IV nur für Rohstoffe mit „landesweiter Bedeutung“ enthaltene Vorgabe einer ver-bindlichen Rohstoffsicherung über Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Regionalplanung in der Vulkaneifel.

4. Ressourcenschonende Zementproduktion Für den Kalksteinabbau sind zurzeit keine Erweiterungen für den Abbau notwendig. Wenn später Erweiterungen beantragt werden kann dies nur in enger Abstimmung mit der dort vorrangigen Wassergewinnung möglich sein. Geänderte Produktionsverfahren zur Ressourcenschonung sind anzu-wenden.

5. Landschaftsschutz durch Ausschlussgebiete für den Gesteinsabbau Landesgesetzliche Vorgaben zum Schutz der „landesweiten historischen Kulturlandschaft“ (lahiKuLa) sowie das im SGD-Fachbeitrag definierte Kerngebiet für den Landschaftsschutz in der Vulkaneifel bilden die Grundlage für den „Raum mit besonderem Koordinierungsbedarf“, für den das Ausschlussgebiet nach dem Landesplanungsgesetz in der Regi-onalplanung anzuwenden ist.

6. Betrieblich bedingte Erweiterungen über Zielabweichungsverfahren Für die nachfolgende Genehmigungsebene sind im Regionalplan die er-forderlichen Grundsätze und Ziele zur Wahrung der kommunalpoliti-schen Ziele des Landkreises festzulegen. Spätere betriebsbedingte Erwei-terungen der bestehenden Tagebauflächen im Bereich der Interessensflä-chen Rohstoffwirtschaft sind über das Zielabweichungsverfahren (ZAV) zum Regionalplan abzuklären.

7. Eingriffsausgleich durch Flächenkompensation Der Landkreis fordert für die gesetzliche Ausgleichsverpflichtung eine Kompensation mit den noch nicht in Anspruch genommenen und bereits genehmigten Tagebauflächen. Damit wird erreicht, dass die Gesamtfläche der Abbaugebiete im Landkreis nicht zusätzlich erhöht, sondern nach Möglichkeit reduziert werden kann.

8. Überprüfung der Abbaugenehmigungen

Betriebsteilgenehmigungen sind auf die Einhaltung der im agl-Fachbei-trag festgestellten „fachgesetzlichen Regelungen gegen eine Rohstoffnut-zung“ zu überprüfen.

9. Renaturierung als Vorgabe für Abschlussbetriebspläne Für den nachhaltigen Schutz und die Erhaltung der Geotope in den aus der Rohstoffnutzung entlassenen Tagebauflächen gibt der Landkreis (in Ab-stimmung mit dem Natur- und Geopark Vulkaneifel) die fachlichen Vor-gaben für die Abschlussbetriebspläne vor. Die LEP IV – Festlegung zur Einbeziehung in die Biotopvernetzung wird damit umgesetzt.

10. Kreiskonzept für Erdaushub und gering belasteten Bauschutt Das Einbringen von Fremdmaterial in Tagebauflächen im Rahmen einer bergbaulichen Nutzung ist zukünftig zu unterbinden. In der kommunalen Zuständigkeit für die Abfallwirtschaft wird auch für unbelastete und ge-ring belastete Abfälle ein entsprechendes Kreiskonzept erstellt. Der in den Tagebauflächen vorhandene Mutterboden ist für die Renaturierung zu er-halten.