Wirtschaft : „Gründen auf dem Land“ stellt Programm für 2020 vor

Daun Aus 15 Einzelveranstaltungen können Existenzgründer 2020 wählen, bei denen ihnen Informationen und Beratung zum Weg in die berufliche Selbstständigkeit vermittelt werden.

In 2020 finden zwei Thementreffs statt. Längst zu einem festen Bestandteil des Veranstaltungsprogramms der Initiative „Gründen auf dem Land“ geworden sind die IHK-Infoabende. Bei dieser Veranstaltung werden, in Kooperation mit den Industrie- und Handelskammern, die wesentlichen Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit erläutert - von der Entwicklung eines Businessplans bis hin zum Unternehmensstart.

Erweitert wurde das Projekt um zwei Crowdfunding-Workshops, welche 2020 in Ulmen und in Wittlich stattfinden werden. Für die Realisierung eines Projektes oder einer Gründung braucht es oftmals eine Anschubfinanzierung. Die ist aber nicht immer so einfach zu erhalten. Mit dem Crowdfunding hat sich in den letzten Jahren eine innovative Methode entwickelt, mit der eine Finanzierung zu realisieren ist. Die Finanzierung durch eine große Zahl von Geldgebern, die ‚‘Crowd``, bietet aber mehr als den rein monetären Vorteil. Vielmehr kann eine Crowdfunding-Kampagne als Test genutzt werden, ob man die Zielgruppe von seiner Gründungsidee überzeugen kann. Außerdem stellt eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne auch immer ein positives Marketingwerkzeug dar, um ein Projekt bekannt zu machen. Die Veranstaltungen werden mit freundlicher Unterstützung der Sparkassen sowie der Volks- und Raiffeisenbanken in den Landkreisen Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell durchgeführt.