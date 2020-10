Lokale Wirtschaft : Plattform für Firmengründer

Daun (red) Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Daun bietet vom 16. bis zum 21. November „Gründungs-Tage digital“ im Rahmen der Initiative „Gründen auf dem Land“ an. Ziel ist es, Menschen, die in der Vulkaneifel eine Firma gründen wollen, Unterstützung beim Einstieg in die Selbstständigkeit zu gewähren – und zwar kostenfrei.

Da wegen der Corona-Richtinien ein persönlicher Austausch mit hohen Auflage und in größeren Gruppen problematisch ist, werden die Gründungs-Tage dieses Jahr im Rahmen der bundesweiten Gründerwoche in abgewandelter Form angeboten: digital.

Der Gründungs-Beratungs-Parcours startet am Montag, 16. November, via Web- und Telefonkonferenz. Bis Freitag, 20. November, haben die Teilnehmer Gelegenheit, 30-minütige Einzelgespräche mit Experten aus den Bereichen Existenzgründungsberatung, Steuerberatung, Marketing und Versicherungen zu führen.

Der Samstag, 21. November, bietet ein vielfältiges Programm mit vier interessanten Online-Vorträgen, der Vorstellung der weiteren Angebote der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel und der Gründerzentren Higis in Wiesbaum und das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Daun in Nerdlen sowie dem Blick in vier junge Unternehmen der Vulkaneifel.

Das Projekt „Gründen auf dem Land“ bietet Gründerinnen und Gründern die Möglichkeit, fachliche Informationen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und voneinander zu lernen. Das Projekt wid vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt. Die Teilnahme ist kostenfrei.