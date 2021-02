Landtagswahl 2021 : Wahlkampf im Netz - Grüne diskutieren über Gesundheit in Vulkaneifel

Wahlkampf im Netz - Grüne diskutieren über Gesundheit in Vulkaneifel

Daun/Gerolstein/Kelberg Unter dem Leitthema „Bitte bleiben Sie gesund! – Unser Gesundheitssystem in Zeiten der Corona-Pandemie“ lädt Bündnis90/Die Grünen am Mittwoch, 3. März, von 20 bis 21.30 Uhr zu einer Wahlkampfveranstaltung ins Internet ein.

Krankenhäuser seien immer, aber vor allem während einer Pandemie, die wichtigsten Institutionen für eine gute Gesundheitsversorgung, teilt die Partei mit. Die Corona-Pandemie habe in allen gesellschaftlichen Bereichen strukturelle Schwächen verstärkt und sie seien nun auch im Gesundheitswesen besonders sichtbar.

Die Diskussionsrunde findet über eine Video-/Telefonkonferenz statt. Die Einwahldaten werden nach einer Anmeldung per E-Mail an kontakt@gruene-vulkaneifel.de oder peterkuehbach@gmx.de oder Kwkoch@üposteo.net an die Teilnehmer verschickt.