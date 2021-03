Kommunalpolitik : Grüne wollen Umlage der Verbandsgemeinde Gerolstein senken

Gerolstein Eigentlich wollte sich der der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein heute Abend zur Sitzung treffen, um sich mit der Haushaltsplanung für das laufende Jahr zu befassen. Bürgermeister Hans Peter Böffgen hat in Abstimmung mit den Beigeordneten und Fraktionen des Verbandsgemeinderats Gerolstein kurzfristig entschieden, die anberaumte Sitzung des VG-Rats auf den 22. April zu verschieben.

Etwas Geduld muss die Grüne-Ratsfraktion also noch aufbringen, aber sie hat bereits einen Tagesordnungspunkt fest im Blick: Ein aufgegebenes Bauvorhaben und der Verkauf einer Immobilie entlasteten den Haushalt der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein so gut, dass die Grünen-Fraktion vorschlägt, die VG-Umlage um einen Prozentpunkt zu senken.

Es werde an verschiedenen Stellen Geld eingespart, wie beispielsweise beim inzwischen gestrichenen Vorhaben, die Feuerwache der Stadt Hillesheim zu erweitern. „Eine Verringerung der Umlage, um Dörfer und Städte in der Verbandsgemeinde Gerolstein zu entlasten, ist somit möglich“, heißt es in einem Schreiben der Fraktion. Bündnis90/Die Grünen wollen in der nächsten VG-Ratssitzung den Antrag auf eine Absenkung der Gemeindeumlage von 37,5 auf 36,5 Prozent stellen. Allerdings werden die Ratsmitglieder nicht so schnell über den Antrag beraten können, wie ursprünglich gedacht.