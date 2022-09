Vulkaneifel : Rücktritt: Grünen-Kreischef Peter Kühbach wirft hin

Tritt als Geschäftsführer der Grünen im Kreis Vulkaneifel zurück: Peter Kühbach. Foto: TV/privat

Kelberg-Rothenbach Peter Kühbach tritt als Kreisgeschäftsführer der Ökopartei zurück, aber nicht aus internen Gründen. Vielmehr ist er enttäuscht - über die Entscheidungen seiner Parteikollegen in Berlin.

Und wieder dreht sich das Personalkarussell bei den Grünen im Kreis Vulkaneifel: Peter Kühbach, langjähriges Mitglied und seit gut 15 Monaten Geschäftsführer und somit oberster Ansprechpartner der Kreispartei, hat seinen Rücktritt erklärt. Zudem kündigt der 63-Jährige an, zum Jahresende auch aus der Partei auszutreten. In einem Schreiben an die Mitglieder teilt er mit: „Nach reiflichen Überlegungen möchte ich euch heute mitteilen, dass ich als Geschäftsführer des Kreisverbands Vulkaneifel zurücktreten werde und damit aus dem Vorstand ausscheide. Zum Jahresende werde ich auch die Partei verlassen.“

Doch anders als bei den vielen Chef-Rücktritten in der zerstrittenen Kreispartei in den vergangenen Jahren scheint diesmal kein Streit untereinander den Ausschlag gegeben zu haben. Kühbach: „Interne Gründe sind nicht bestimmend gewesen, wir waren in der Zeit ein gutes Team im Vorstand.“ Neben Kühbach gehört noch Schatzmeister (und Ex-Geschäftsführer) Karl-Wilhelm Koch zum geschäftsführenden Vorstand.

Vielmehr führt Kühbach die Politik der Grünen auf Bundesebene und in der Regierung an. Er sei nach mehr als 25 Jahren Arbeit in verschiedenen Positionen, Ämtern und Mandaten für Bündnis90/Die Grünen nicht nur müde, sondern „in den letzten Monaten vor allem enttäuscht von vielen Entscheidungen der Bundespartei und unseren Ministerinnen und Ministern“. Er sagt: „Haben wir in Zeiten von Corona, Krieg und Klimakatastrophen offensichtlich den Mut verloren, Veränderungen anzuschieben und auch durchzusetzen? Soziale Gerechtigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz spielen bei den Entscheidungen kaum eine Rolle. Aber genau das sind die Themenfelder, die über die Zukunft der Gesellschaften, ja der Menschheit entscheiden werden. Die Kernkompetenz unserer Partei haben wir wohl abgegeben.“

Als Beispiel führt er die Entscheidung an, die Verluste eines Unternehmens wie Uniper, dass über viele Jahre Milliardengewinne erwirtschaften konnte, nun der Gesellschaft aufzuerlegen. Gerade jetzt, wo viele Menschen sehen müssten, wie sie überhaupt die extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten stemmen könnten. Kühbach sagt: „Ich kann solche und ähnliche Entscheidungen nicht weiter mittragen und mit meiner Arbeit für die Partei Bündnis90/Die Grünen unterstützen und ziehe deshalb nun diesen Schlussstrich.“ Sein abschließender Appell: „Ich wünsche mir, dass zukünftig Entscheidungen getroffen werden, die Veränderungen forcieren. Der Ruf nach Wachstum muss endlich aufhören und umgekehrt werden. Wir müssen den Menschen klar mitteilen, dass wir alle auf Vieles verzichten müssen.“

Dietmar Johnen, Vorsitzender der fünfköpfigen Grünen-Kreistagsfraktion und von 2016 bis 2020 selbst Kreisgeschäftsführer, sagt zu dem Rücktritt und der Begründung: „Tja, kann man machen. Ich allerdings finde, dass unsere Grünen-Minister in dieser sehr heiklen Lage eine gute Politik machen. Und ich meine: Politik auf Bundes- und Landesebene – zumal mit Regierungsverantwortung – kann man nicht immer mit der reinen grünen Lehre vereinbaren. Da geht es vielfach um Kompromisse. Und: Patentlösungen gibt es in der aktuellen Krise nicht.“

Auf den Hinweis, dass er seinerzeit ja auch als Kreisgeschäftsführer zurückgetreten sei, antwortet Johnen: „Bei mir waren interne Dinge ausschlaggebend – nämlich dass beim Streit um die Biotonne überhaupt keine normale Diskussion mehr innerhalb des Kreisverbands geführt werden konnte, da die Gruppe um Karl-Wilhelm Koch, Edwin Kreitz und im Hintergrund Eckard Wiendl stets alles besser wusste. Und teilweise AfD-Argumente transportiert wurden. Da bin ich nicht nur zurück-, sondern auch aus dem Kreisverband aus- und in den Nachbarkreisverband im Eifelkreis eingetreten.“ Inzwischen (Anfang Septemer) habe er aber die Wiederaufnahme in der Ortsverband Gerolstein beantragt.