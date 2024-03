Kommunalwahl Grünen-Kreistagsliste im Vulkaneifelkreis: Frauen sind in der Überzahl

Unter Leitung der Grünen-Landtagsabgeordneten Jutta Blatzheim-Roegler aus dem Nachbarlandkreis Bernkastel-Wittlich haben die Grünen des Kreises Vulkaneifel ihre Kreistagsliste für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 gewählt. Insgesamt treten 22 Kandidatinnen und 20 Kandidaten für Bündnis 90/Die Grünen an. Dass erstmals mehr Frauen als Männer kandidieren, sieht die Parteispitze als „ein starkes Zeichen für mehr Frauen in der Politik“. Unter den 42 Bewerbern und Bewerberinnen sind 19 Nichtmitglieder, die mit Ihrer Kandidatur Interesse zeigen an einem gesellschaftlichen Engagement und gegen „den Rechtsruck, der mittlerweile im ganzen Land spürbar ist“, heißt es in der Mitteilung der Grünen. Angeführt wird die Liste von Kreissprecherin Dorothea Hafner. Auffällig ist, dass Kreisfraktionschef Dietmar Johnen nur auf Platz 20 rangiert und die beiden aktuellen Kreistagmitglieder Petra Schmidt und Rainer Klippel gar nicht mehr auf der Liste vertreten sind.