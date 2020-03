Kommunalpolitik : Grünen-Streit: Steen kritisiert Kreitz

Gerolstein (mh) Zum Streit der Grünen, vor allem zwischen dem inzwischen zurückgetretenen Kreisgeschäftsführer Dietmar Johnen und dem Hillesheimer Grünen-Stadtratsmitglied Edwin Kreitz, meldet sich nun auch Tim Steen, Vorsitzender des Ortsverbands Kylltal, zu Wort.

Er sagt: „Ich begrüße und nehme die Entschuldigung von Dietmar Johnen an, die er zu seinem in der Emotion verfassten und verunglückten Rücktrittsschreiben gemacht hat. Zugleich missbillige ich das öffentliche Nachtreten von Edwin Kreitz.“ Steen sagt, dass Kreitz seit gut einem Jahr „die gewählten Mitglieder der grünen Fraktionen in VG und Kreis mit Kritik und persönlichen Angriffen überzieht“. Zudem seien Misstrauensanträge von Kreitz gegen den Kreisvorstand und die Kreistagsfraktion noch am 5. Februar mit maximal zwei Gegenstimmen abgelehnt worden, so Steen.