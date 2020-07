Bildung : Grund- und Realschule plus Gerolstein verabschiedet Günter Mehles

Gerolstein (red) Mit Glückwünschen, Beifall und Geschenken hat sich die Grund- und Realschule plus von ihrem Schulleiter Günter Mehles verabschiedet. Nach Abitur und Wehrdienst in Wetzlar hatte Mehles in Koblenz Grundschulpädagogik und Sport studiert.

1979 absolvierte er an der Grundschule in Gerolstein sein Referendariat. Der Pädagoge wurde zunächst Studienleiter und Erzieher im Bistum Aachen. 1988 kam Mehles an die Grundschule Üdersdorf und wurde im Februar 1990 zum Konrektor der Grundschule in Daun ernannt. 1996 wechselte er als Schulleiter an die Grundschule Rittersdorf. Seit dem Jahr 2000 leitete Mehles die Geschicke der Grund- und Realschule plus Gerolstein als Rektor. Das Bild zeigt Rudolf Funken (links) von der Aufsichts- und Dienst­leistungs­direktion Trier und Günter Mehles. Foto: Grund- und Realschule plus Gerolstein