Bildung : Till Habel-Thomé im Ruhestand

Konrektor Till Habel-Thomé (rechts) und Schulleiter Günter Mehles mit der Urkunde der ADD Trier. Foto: Grund- und Realschule plus Gerolstein

Gerolstein (red) Die Grund- und Realschule plus Gerolstein hat Konrektor Till Habel-Thomé in den Ruhestand verabschiedet. „Ein Teil meiner Tätigkeiten war, über 600 Kindern in vielen Bläserklassen Freude an Musik zu vermitteln“, sagte der scheidende pädagogische Koordinator.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schulleiter Günter Mehles lobte den Einsatz und die vielen pädagogischen Impulse Habel-Thomés, der seit 2012 in Gerolstein unterrichtete. Stationen seiner beruflichen Laufbahn von 1980 bis 2020 waren Musik- und Hauptschulen in Bonn und Köln, die Gesamtschule in Weilerswist und die Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Bonn. Das Bild zeigt Till Habel-Thomé (rechts) und Günter Mehles.