Jahrelange Planung Grundschule Daun bekommt neue Mensa – Wann wird sie fertig sein?

Es klingelt zur Mittagspause, und schon wird es hektisch und laut in der Mensa der Grundschule Daun. Denn: Vor 20 Jahren in Betrieb genommen und ausgelegt auf bis zu 60 Kinder, essen inzwischen täglich 110 Schülerinnen und Schüler mittags in der Grundschulmensa – im Vier-Schicht-Betrieb, wie Schulleiter Christian Irle berichtet.