Hohe Anmeldezahlen Grundschule Üdersdorf wird mit Containern erweitert statt mit einem Anbau

Der mächtige Kranwagen mit seinem langen Arm, der hoch über die Baumwipfel hinausreicht, lässt schon von Weitem erahnen: In unmittelbarer Nähe der Grundschule in Üdersdorf – auf dem Parkplatz gegenüber – tut sich was Besonderes. Geht man näher ran, sieht man, dass am Haken ein großer Container hängt, der gerade auf einen der bereits platzierten gestapelt wird. Dass das mit der benachbarten Grundschule zu tun hat, ist offensichtlich. Nachgehakt beim Schulträger, der Verbandsgemeinde Daun, wird konkretisiert: „Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sind weitere Klassenräume notwendig geworden. Die Schulraumcontainer dienen daher der vorübergehenden Unterbringung von zwei Schulklassen.“