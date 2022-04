Hilfsaktion : Kinder helfen Kindern auf der Flucht - Grundschule Wallenborn unterstützt ukrainische Flüchtlinge

Wallenborn Der Ukraine-Krieg und das Schicksal der Flüchtenden bewegt die Menschen in der Region. Auch die Kinder. Grundschüler aus Wallenborn haben dazu eine Spendenaktion gestartet.

„Wir alle sind tief berührt und überwältigt von dem Erfolg“, schreibt Claudia Wernicke, die Leiterin der Wallenborner Grundschule, unserer Zeitung und schickt uns ein Foto vom Ansturm auf das Kuchenbuffet. Dazu erzählen die Dritt- und Viertklässler, wie sie auf die Idee zu der Spendenaktion kamen und was daraus wurde. „Wir wollten den ukrainischen Kindern helfen, weil dort ja Krieg ist und sie flüchten müssen“, beschreibt Luisa aus der dritten Klasse das Anliegen. Kinder des vierten Schuljahres gestalteten Handzettel und Plakate, an deren Verteilung in den Heimatorten Deudesfeld, Meisburg, Salm, Steinborn, Wallenborn und Weidenbach sich alle beteiligten. Im ersten und zweiten wurden ein Stop-War-Banner und Kuchenflaggen in den Farben der Ukraine gestaltet und Friedenstauben gebastelt.

Die Eltern und Großeltern der Dritt- und Viertklässler spendeten den Kuchen und bereiteten Waffelteig zu, woran sich auch die Kita „Hinterbüsch“ beteiligte. „Wir Kinder übernahmen den Verkauf, was uns großen Spaß bereitete“, heißt es in dem Schreiben der Grundschüler. Und: „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, und Dank der vielen Helfer konnte der Ansturm meisterhaft bewältigt werden.“ Das Sahnehäubchen auf der Aktion war schließlich die Summe von 3250 Euro, die innerhalb des zweistündigen Kuchen- und Waffelverkaufs zusammen kam. Das Geld ist bereits an die weltweit tätige Nichtregierungsorganisation „Save the children“ überwiesen worden. Ihre damit verbundene Hoffnung beschreiben die Wallenborner Grundschulkinder so: „Dass das Geld ukrainischen Kindern, die auf der Flucht sind und ihr Zuhause verloren haben, helfen wird und dass der Krieg endlich aufhört.“