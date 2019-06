Schule : Einst auf der Streichliste, nun wird erweitert

Vor zwei Jahren stand sie auf dem Prüfstand, nun wird sie erweitert: die Schule in Wallenborn. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Wallenborn Vor zwei Jahren stand die Grundschule Wallenborn noch auf der Kippe, nun wird das Gebäude wegen steigender Schülerzahlen erweitert. Mit einem ambitionierten Zeitplan: Ab dem Schuljahr 2020/2021 soll alles fertig sein.

Anfang 2017: 41 Dorfschulen in Rheinland-Pfalz droht das Aus, weil das Bildungsministerium sie über neue Leitlinien auf den Prüfstand stellen will. Dazu zählt auch die Grundschule in Wallenborn mit ihren damals 36 Kindern in zwei Klassen, also unterhalb der vom Land festgelegten Mindestgröße (drei Klassen). Eltern, Kinder, Ortsbürgermeister aus den Orten, aus denen die Kinder in Wallenborn zur Schule gehen, und die Verbandsgemeinde (VG) Daun wollen das nicht einfach hinnehmen und wehren sich. Am Ende knickt das Land ein, der Schulstandort Wallenborn bleibt.

Mittlerweile hat sich bewahrheitet, was Schulleiter Klaus Arens damals schon prognostiziert hat: Die Zahl der Schüler würden bis 2022 steigen, langfristig werde es wieder vier Klassen geben und damit die Vorgabe des Landes erfüllt sein. Auch die VG als Trägerin der Schule hatte auf eine langfristige Perspektive gesetzt und schon 2012/2013 fast 500 000 Euro in das Gebäude in Wallenborn investiert.

Info Keine Finanzspritze für Projekt Halle Dockweiler Die gut 40 Jahre alte Turnhalle in Dockweiler soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Darin sind sich die Verbandsgemeinde (VG) Daun als Schulträgerin und die Gemeinde Dockweiler einig. Zur Finanzierung des rund zwei Millionen Euro teuren Projekts hatte sich die VG finanzielle Unterstützung vom Bund erhofft und einen Antrag auf Unterstützung aus dem 300-Millionen-Euro-Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Allerdings vergeblich: 1300 Anträge sind aus dem ganzen Bundesgebiet eingegangen, 186 Vorhaben sind ausgewählt worden, zu denen die Turnhalle Dockweiler nicht gehört. Aus Rheinland-Pfalz kommen vier Projekte zum Zug, darunter die Sanierung des Hallenbads (geschätzte Kosten 3,7 Millionen Euro) in Irrel im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Das schon häufig prognostizierte Aus für viele kleine Schulen scheint abgewendet, mittlerweile der gegenläufige Trend festzustellen, auch in der VG Daun: „Für unsere Schulstandorte Mehren, Üdersdorf, Dockweiler, Daun, Gillenfeld und Wallenborn haben wir derzeit durchweg stabile Schülerzahlen und sind optimistisch, dass das auch so bleibt“, erklärt Arnold Schneider, Büroleiter der VG-Verwaltung. Ihn freut besonders die Entwicklung der Realschule plus in Gillenfeld, deren Anmeldezahlen in jüngster Vergangenheit teilweise im unteren zweistelligen Bereich lagen. „Was durchaus Anlass zur Sorge war, ob die Schule auf Dauer zu halten sein würde“, sagt Schneider. „Nun aber haben wir Zahlen, die uns zuversichtlich stimmen.“