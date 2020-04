Internet : Grundsicherung beantragen: So geht das im Internet

Daun Das JobCenter bietet mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel ein kostenfreies Webinar an.

Das kommunale JobCenter des Landkreises Vulkaneifel bietet daher in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel für Bürger aus dem Landkreis, die vorübergehend Grundsicherung beanspruchen müssen, am Mittwoch, 29. April, um 8 Uhr ein kostenfreies Webinar – also einen Workshop im Internet – an. Im Rahmen des etwa 30minütigen Webinars wird ein allgemeiner Überblick über die Anspruchsvoraussetzungen und Leistungen des SGB II vermittelt. Darüber hinaus werden Hinweise zum Antragsverfahren erteilt.