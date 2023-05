Viel Engagement im Unterricht und in AGs Beim GSG in Daun dreht sich als „Schule der Zukunft“ alles um Naturschutz

Daun · Seit September 2022 ist das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) als eines von elf Gymnasien in Rheinland-Pfalz eine „Schule der Zukunft“. In dem Zusammenhang ist ein Outdoorlabor eingerichtet worden. Was sonst noch alles in Gang gesetzt worden ist seither, war jetzt Thema beim Besuch einer Delegation aus Mainz, Trier und Daun.

24.05.2023, 10:51 Uhr

Praxisorientierter Unterricht für eine deutsch-spanische Schülergruppe am GSG: Imkermeister Thomas Körsten (links) lehrt Bienenkunde. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Die direkten Zugänge von Klassenräumen raus in die Natur hinter dem GSG sind noch in Arbeit. Doch das Outdoorlabor der Schule hat dort schon Gestalt angenommen. Auf Hochbeeten sind Erbsen, Bohnen und Erdbeeren bereits über den Zarte-Pflänzchen-Status hinaus gediehen. Fünft- und Sechstklässler kümmern sich darum, und von Lehrerseite wirken Madeleine Schiff, Dr. Silke Schneider und Claudia Schulz mit. Hochbeete kommen auch im Chemieunterricht von Guido Grommes zum Einsatz. Hier werden Wachstumsunterschiede von Radieschen, Kohlrabi und Salat beim Einsatz von Dünger auf chemischer oder natürlicher Basis beobachtet und dokumentiert.