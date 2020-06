Gleichstellung in der VG Gerolstein : Gudrun Nahrendorf setzt sich gegen jede Art von Benachteiligung ein

Gleichstellung in der VG Gerolstein

Gerolstein Seit dem 7. Mai ist Gudrun Nahrendorf die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Gerolstein.

„It`s a Man`s World“ (Es ist eine Männerwelt) sang James Brown im Jahre 1966. Mehr als ein halbes Jahrhundert später wirkt der „biblisch chauvinistische Text“ des Liedes (Kritik des Musikmagazins Rolling Stone) bizarr. „Männer erobern die Welt“, krächzte der amerikanische Soulsänger ins Mikrophon, „aber was wären sie ohne ihr Mädchen“.

„Ich war seit jeher kommunalpolitisch aktiv und habe in verschiedenen Frauengremien mitgemacht“, sagt Nahrendorf. „Die Ausschreibung hat auf mich gepasst.“ Nach der Wahl gehört sie nun der Personalverwaltung an, und ist beispielsweise bei Einstellungen hinzuzuziehen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist Anlaufstelle bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, einer Behinderung, der ethnischen Zugehörigkeit oder der sexuellen Identität. Ansprechpartner sei zurzeit Bürgermeister Hans Peter Böffgen, der Beratungsbedarf an die Beauftragte weiterleitet.