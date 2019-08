Kirmes : Viel Trubel und wenig Parkplätze

Daun Die komplette Innenstadt von Daun ist ein riesiger Marktplatz beim Laurentiusmarkt am traditionellen Abschlusstag der Dauner Kirmes. Viele Tausend Besucher sind in die Kreisstadt gekommen.

Schon früh am Morgen deutet sich ein Problem an: Wo stelle ich mein Auto ab? Schnell sind die Parkplätze am Stadtrand gefüllt, und so stellen immer mehr Autofahrer ihren Wagen neben der Hauptstraße ab, nutzen jedes noch so kleine Fleckchen. „Das Parken ist schon ein Problem“, bestätigt auch Marktmeister Hans-Dieter Wilhelm. Schließlich komme „der halbe Kreis Vulkaneifel“ zum Markttag der Laurentiuskirmes – und in so manchem Auto sitzen nur ein oder zwei Leute.