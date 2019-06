Politik : Die Mischung macht’s

Daun Die Vulkaneifel-SPD wählt ein neues Führungsteam für die Fraktionsspitze.

Er tritt damit die Nachfolge von Astrid Schmitt an, die bisher die Fraktion anführte und nun als stellvertretende Vorsitzende weiterhin Verantwortung übernimmt. Nils Böffgen, der als jüngstes Fraktionsmitglied in dieser Wahlperiode erstmals dem Kreistag angehört, wurde ebenfalls zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt.

„Ich freue mich, dass wir mit unserem Team an der Fraktionsspitze eine gute Mischung aus viel Erfahrung und frischen Ideen gefunden haben“, sagt Jens Jenssen, der seine dritte Wahlperiode im Kreistag beginnt. Astrid Schmitt gehöre dem Kreistag bereits seit 25 Jahren an und kenne die politische Landschaft der Vulkaneifel in- und auswendig, während Nils Böffgen als Neumitglied gleich zu Beginn Verantwortung übernehme, fasst Jenssen zusammen.