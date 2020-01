Freizeit : Fit im Alter – mit Spaß, Sport und Spiel

Bleckhausen Die Gymnastikgruppe Bleckhausen gibt es seit 1985. Heute gehören ihr 13 Frauen und ein Mann an.

Es ist Gottfried Gilles (75) aus Daun-Gemünden, der den Weg in Bleckhausener Gruppe fand und etwas für seine Gesundheit tun will. Neue Mitglieder seien stets willkommen, es gebe keine besonderen Bedingungen zur Aufnahme. Und was macht die Gruppe für die 90 Jahre alte Hildegard Sungen aus: „Wir springen und hopsen hier solange, bis wir nicht mehr können. Das muss so sein!“