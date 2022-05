Jubiläum : Hallschlag feiert sein 700-Jähriges Bestehen und bekommt die passende Chronik dazu

700 Jahre Hallschlag: Während im Bürgerhaus eine neue Chronik und eine Foto-Ausstellung zur Vergangenheit des Ortes vorgestellt werden, wird davor kräftig gefeiert. Foto: Nowakowski Vladi

Hallschlag Der Ort in der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde 1322 erstmals urkundlich erwähnt. Am Sonntag stieg die Geburtstagsparty – unter anderem mit einer Fotoausstellung und einer Lesung aus der brandneuen Dorfchronik.

Halslach, Haczlach, Halschlag und heute Hallschlag: So vielfältig wie die Schreibweise des Ortsnamens, so wechselvoll war auch seine 700-jährige Geschichte. Nachlesen lassen sich die manchmal düsteren, aber auch humorigen Kapitel im frisch erschienen Buch „Hallschlag in Wort und Bild“.

Autor und Hallschlager Urgestein Horst Stadtfeld („Ich bin seit 82 Jahren hier“) hatte in zwei Jahren alles zusammengetragen, was er zu seinem Heimatort finden konnte. „Vieles ist im Krieg vernichtet worden, ich habe mich also in verschiedenen Archiven auf die Suche gemacht.“ Und er habe für seine Recherchen unzählige Gespräche mit den älteren Mitbürgern geführt, berichtet Stadtfeld.

Der Autor liest am Sonntag mehrmals aus der Chronik, eine Fotoausstellung mit teils historischen Bildern im Gemeindehaus gibt Hallschlager Bürgern und auch ihren Gästen darüber hinaus Einblicke in die Vergangenheit des Ortes, der nur drei Kilometer von der belgischen Grenze entfernt liegt.

Und bevor Fragen auftauchen: Auch der in den 1920er und 1930er Jahren allgegenwärtige Schmuggel von Kaffee, Schmalz, Zigaretten und Silbermünzen spielt in der Chronik eine Rolle. Schließlich kam der sogenannte „Schmuggelkönig“ Nikolaus Schröder gebürtig aus Hallschlag – und hat noch Verwandte im Ort. Zum Beispiel auch Horst Stadtfeld. „Schröder hat die Schwester meiner Mutter geheiratet“, sagt der Autor. „Wurde also mein Onkel.“

700 Jahre Hallschlag: Während der Feier stellt Autor Hort Stadtfeld die neue Chronik des Ortes im Bürgerhaus vor. Foto: Nowakowski Vladi

Draußen vor dem Bürgerhaus tobt unterdessen die Zukunft: Kinder schießen mit Pfeil und Bogen um die Wette, spielen mit riesigen Figuren „Mensch-ärgere-Dich-nicht“ oder rutschen, klettern und springen in einer Hüpfburg. Ein Festzelt ist aufgebaut, im Angebot sind ein Pizza-Wagen, Kaffee und Kuchen und selbstverständlich ein Bierstand - all das untermalt mit Live-Musik.