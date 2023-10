Eine der schlechtesten und gefährlichsten Straßen Der Hamsterweg in Daun: Katastrophal, besonders für Radfahrer

Der Hamsterweg in Daun, an dem zahlreiche Gewerbebetriebe und auch ein großer Rewe-Markt liegen und der die Stadtteile Pützborn und Gemünden miteinander verbindet, ist seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand. Schlaglöcher, Buckel, Risse und ausgefranste Bankette überziehen die Straße, die im Verantwortungsbereich der Stadt Daun liegt, auf ihrer gesamten Länge.