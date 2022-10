Drama um frierende Mieter : Firma repariert Heizungen „Am Rasbach“

Info

Die HWP-Herscheid GmbH aus Gerolstein wurde beauftragt, die Schäden an der Heizungsanlage in der Wohnsiedlung Am Rasbach zu begutachten – und zu beheben. Seniorchef Fritz Herscheid sagte auf TV-Anfrage, dass die Lieferung einer wichtigen Pumpe bereits für kommende Woche erwartet wird. Das Ersatzteil habe die Saad Immo bereits im Voraus bezahlt.

Er sieht das große Problem Am Rasbach in den häufigen Besitzerwechseln der Wohnsiedlung und sagt: „Die Bewohner zahlen Miete und Nebenkosten, aber die Betreiber führen notwendige Reparaturen häufig nicht durch. Auch ich habe in den letzten Jahren leider die Erfahrung gemacht, dass meine Rechnungen nur sehr schleppend oder gar nicht bezahlt wurden.“ Und wenn unklar sei, ob man bezahlt werde, winke man als Handwerker lieber von vornherein ab.

Er habe aus Gutmütigkeit trotzdem immer wieder Ersatzteile geliefert, weil er die Hausmeister sehr gut

persönlich kenne und ihnen weiterhelfen „und auch weil ich die Bewohner nicht im Stich lassen wollte“.

Wenn es aber in Preiskategorien von 10.000 Euro und mehr gehe, müsse die Zahlung hundertprozentig gewährleistet sein. Er schätzt, dass in der kommenden Woche die Heizung wieder überall in der Wohnsiedlung funktionieren werde.