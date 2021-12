Menschen : Angenehme Autorität, ausgeglichener Ansprechpartner

Hans-Josef Hunz, langjähriger Büroleiter im Gerolsteiner Rathaus, geht nach 45 Berufsjahren in Ruhestand. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein 45 Jahre hat er im Rathaus in Gerolstein gearbeitet, die meiste Zeit über an verantwortlicher Position. Nun geht Gerolsteins langjähriger Büroleiter Hans-Josef Hunz, der vier Bürgermeister als Chefs hatte, in Ruhestand.

Bei dieser einen, der abschließenden Sache, sich von den engsten Kollegen und Kolleginnen (mehr geht während Corona nicht) zu verabschieden, eine kleine Rede zu halten, sich für das gute Miteinander in all den Jahren zu bedanken, war war er sich dann doch nicht so ganz sicher. Nicht sicher, ob er sie genauso ruhig und sachlich absolvieren wird, wie er das stets in seinem nunmehr 47,5-jährigen Arbeitsleben in der Verbandsgemeindeverwaltung in Gerolstein getan hat: „Ich befürchte fast, da werden Emotionen im Spiel sein“, sagte Hans-Josef Hunz (64), kurz vor dem Moment. Dabei ist der langjährige Büroleiter im Rathaus in Gerolstein so etwas wie der Inbegriff des guten deutschen Beamten: sachlich, pflichtbewusst bis ins Mark, gewissenhaft, genau, unbestechlich, loyal und bestens informiert.

Und doch weiß man bei ihm in manchen Momenten nicht, ob hinter der ganzen Nüchternheit und Formalität nicht auch ein wenig – wohlgemerkt nur ein klitzekleines Bisschen – Spitzbübigkeit steckt. Denn insgeheim ahnte er nur zu genau, dass bei seinem Abschied Gefühle hochkommen, vielleicht sogar Tränen fließen werden. Würde er aber nie offen aussprechen. Genausowenig, wie man ihm in den vergangenen Jahren hätte kommunalpolitische Aussagen entlocken können. „Ich wusste immer, wo mein Platz, was meine Aufgabe ist. Und das war nicht die Politik, sondern den Laden am Laufen zu halten“, sagt er 64-Jährige, der mit einer privaten Auszeit von zweieinhalb Jahren 47,5 Jahre in der VG-Verwaltung Gerolstein gearbeitet hat. Also netto 45 Jahre. Und in dieser Zeit war er bei so gut wie allen wichtigen Entscheidungen in der Verbandsgemeinde und der Stadt Gerolstein sowie in den Dörfern dabei und wurde von vielen um Rat gefragt – den er auch gerne und zuverlässig gegeben hat.

Die vielen Abendsitzungen in dieser Zeit (Hunz: „Ich habe mal überschlagen: Es werden gut 1000 gewesen sein.“) „werde ich mit Sicherheit nicht vermissen, die Begegnungen mit den Kolleginnen und Kollegen, das gute Miteinander aber auf jeden Fall“. Die Nachfolgeregelung (Arno Fasen, ehemaliger Büroleiter im Rathuas Jünkerath, übernimmt seinen Posten) lasse ihn aber auf jeden Fall mit einem guten Gefühl gehen: „Das wird gut funktinieren.“

Seit dem Start seiner Berufsausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der damaligen Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein (1974), der Beamtenausbildung an der Verwaltungshochschule in Mayen (1978) sowie dem nebenberuflichen Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Trier (1991) hat er vier Bürgermeistern in seiner Amtszeit gedient: Hans-Günther Geiser („Der war für mich als Auszubildender und junger Mitarbeiter unerreichbar, eine Autorität – ganz weit oben.“), Adolf Rodermann („Mit ihm hat die Zusammenarbeit sofort super geklappt, er hat mir als jungem Menschen direkt wichtige Aufgaben übertragen und mich zu seinem persönlichen Referenten gemacht.“), Matthias Pauly („Das lief alles ganz ordentlich.“) und zuletzt Hans Peter Böffgen. Mit dem verbindet ihn ein freundschaftliches Verhältnis. „Ich muss schon sagen, dass ich stolz bin, dass jemand, den ich mit angelernt habe, jetzt die verantwortungsvollste Aufgabe in der neuen Verbandsgemeinde inne hat“, sagt Hunz. Und sein Chef sagt: „Ich bin persönlich froh, um jeden Tag, den ich mit ihm zusammenarbeiten durfte.“ Hans-Josef Hunz sei über viele Jahre und Jahrzehnte „auch für mich immer ein verlässlicher Berater und Kollege, stets überdurchschnittlich engagiert, absolut loyal und pflichtbewusst bis zum letzten Arbeitstag“.

Den hat er ein wenig nach hinten geschoben – weil wegen der Fusion – und besonders dem Zusammenstellen der neuen Verwaltungsmannschaf – noch so viel zu tun war. Ja, die Fusion der drei ehemaligen VGen Gerolstein, Hillesheim, Obere Kyll zur neuen VG Gerolstein hat auch ihn viel Zeit und Kraft gekostet, saß er doch auch im so genannten Lenkungsausschuss, hat über Jahre allen Sitzungen beigewohnt und den Fusionsvertrag mit ausgehandelt.

Auf die Frage, was es noch braucht, damit die neue VG wirklich zusammenwächst, sagt kurz und knapp: „Zeit!“ Denn bei vielen Überlegungen und Entscheidungen sei immer noch zu viel Gerolstein, Hillesheim oder Obere Kyll drin. Das wachse sich erst heraus, wenn „die älteren Herrschaften durch junge Kräfte ersetzt werden“, sagt der 64-Jährige. Wie im neu zusammengestellten Rathausteam: „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind motiviert und hochqualifiziert, kommen teilweise von außerhalb, gehen sachlich ihre Aufgaben an und beschäftigen sich erst gar nicht mit Fragen, was hier früher los war.“

Aber früher war einiges los im Arbeitsleben des Hans-Josef Hunz: 1979 erlebte er noch den Umzug der VG-Verwaltung aus der Hauptstraße 42 in den Neubau im Kyllweg. Als erstes größte Projekt organisierte er 1987 die Volkszählung für die VG Gerolstein – unter anderem mit einer netten Kollegin, „die dann später meine Frau wurde“, berichtet Hunz und nennt diesen Moment, „den schönsten Tag in meinem Berufsleben“.

Weitere herausragende Momente: Hunz hat auf Geheiß von Bürgermeister Rodermann für die Verbandsgemeinde das ehemalige Hotel Rose (später Calluna, heute Löwenstein) bei der Zwangsversteigerung erworben, „und plötzlich war ich von jetzt auf gleich Hoteldirektor und Hausmeister in einem“. Dann (ebenfalls in der Rodermann-Ära) fungierte er im Nebenjob als Tourismuschef von Gerolstein, „aber nur formal“.

Zweieinhalb Jahre musste die Verwaltung auf Hans-Josef Hunz verzichten. Gemeinsam mit den beiden Kindern hatte er 2005 seine Frau nach Genf begleitet, die dort an der ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen tätig war. „Diese intensive Zeit mit der Familie an einem der schönsten Orte des Kontinents war für uns alle prägend und eine wunderbare Erfahrung“, sagt Hunz rückblickend, für den Kultur, Musik und Wandern – neben seiner Familie – einen guten Ausgleich zum Verwaltungsalltag bilden.

Zurück in Gerolstein warteten gleich neue Spezialaufgaben auf den Verwaltungsfachmann, der 2008 zum Büroleiter ennannt wurde. So wurde er in Paulys Amtszeit damit beauftragt, ein Wagnis einzugehen, wie ein Abenteurer unbekanntes Terrain zu erkunden: Hunz sollte das von Stadtbürgermeister Bernd May initiierte Vorhaben, die neue Kita Kleine Helden als regionweit erstes und bisher einzigartiges Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft von Verwaltungsseite aus zu begleiten. Das war, wie er im Nachhinein beschreibt, ein dicker Brocken und hat ihn zwei bis drei Tage pro Woche Arbeitszeit gekostet. „Es hat mich gereizt, dieses Neuland zu betreten. Und bis heute war es die absolut richtige Entscheidung, dennn alles hat funktioniert wie geplant und ist im Kostenrahmen geblieben. Wann kann man das bei einem öffentlichen Auftrag schon mal sagen“, sagt Hunz nicht ohne Stolz.

Es folgten die langjährigen Fusionsverhandlungen, die Fusion mit Zusammenführung von drei Verwaltungen und die Hochwasserkatastrophe. Alles Herausforderungen, die einerseits Erfahung und Ruhe, andererseits hohe Improvisationskunst erforderten – auch und vor allem vom Büroleiter.