Geschichte : Hans Mühlhaus und die Sage vom versunkenen Schloss

Am Weinfelder Maar soll einst (im 10. Jahrhundert) ein Schloss gestanden haben mit glitzernden Fenster und spitzen Türmchen, erzählt Mühlhaus im Heimatjahrbuch des Kreises Vullkaneifel (1986). „Die Schlossherrin hatte nie Mitleid mit den Armen, die an ihrer Tür um ein Stück Brot bettelten. Der Graf bat sie oft, gut zu den Notleidenden zu sein, aber sie hatte ein hartes Herz. Eines Tages – der Graf war zur Jagd geritten – hetzte sie die Hunde einem armen Weib nach. Unter Donner und Blitz und mächtigem Getöse schwankte der Boden, und ein Abgrund verschlang das Schloss mit allem, was darin war. Der Graf, der davon hörte, wollte es nicht glauben. Als jedoch sein Pferd eine Quelle aus dem Boden stampfte, erschrak er und ritt eilends zurück. Schon von weitem sah er an der Stelle des Schlosses den See. Sein unschuldiges Kind, das er schon ängstlich betrauerte, gab ihm der Himmel wieder. Es lag in der schwimmenden Wiege, die gerade ans Ufer trieb.“

Mühlhaus fährt fort: „Der historische Kern dieser Sage blieb lange Zeit verschüttet. Anna Droste-Lehnert, Lehrerin und Begründerin der Heimweberei in Schalkenmehren, habe sie freigelegt. Sie brachte die Sage mit St. Gangolf in Verbindung. Eine Kirchenchronik bestätige, so Droste-Lehnert, dass in der Weinfelder Kapelle St. Gangolf verehrt wurde. Er soll der gütige Edelmann aus Burgund gewesen sein, der die Armen vor seiner Tür speiste.