Pilgern : Bis ans Ende der Welt

Daun/Birresborn Am Montag wird im Forum Daun das Buch „Damals: Zwei Eifler auf dem Jakobsweg“ von Hans Nieder vorgestellt. Darin beschreibt er eine Pilgerreise im Jahr 2001.

Saint-Jean-Pied-de-Port, dem baskischen Grenzstädtchen am Fuße der Pyrenäen, ist für die meisten Santiago Pilger der Startpunkt zu ihrer Wanderung nach Santiago de Compostela, zum Grab des Apostels Jakobus. Sie folgen von hier dem Camino Francés, dem französischen Weg, der noch heute auf der historischen Route verläuft wie vor über 1000 Jahren. Auf spanischer Seite verläuft der Jakobsweg auf 800 Kilometer durch neun Provinzen. Es ist eine Wanderung entlang historischer Kostbarkeiten, monumentalen Kirchen und Orten, die jahrhundertelang in Vergessenheit gerieten und hierbei das authentische Flair der vergangenen Zeit konservierten. Im Jahre 1993 verlieh die Unesco dem Teil des Weges auf spanischem Territorium den Status des Weltkulturerbes, doch erst seit wenigen Jahren ist der Mythos Jakobsweg auch wieder in das Bewusstsein der Menschen gelangt. Es begeben sich, so wie zu Beginn der Pilgerbewegung im 11.Jahrhundert, jährlich tausende Pilger und Wanderer auf den Weg nach Santiago de Compostela. Hans Nieder hat mit seinem Bruder Rudi im Jahre 2001 noch einen anderen Jakobsweg erlebt. Oft trafen sie tagelang keinen weiteren Pilger, schliefen meist alleine in den kargen Refugios und erregten große Aufregung, als sie von einer amerikanischen Reisegruppe in der Kathedrale von Domingo de la Calzada als „echte Pilger“ entdeckt wurden. In seinem Buch „Damals – Zwei Eifeler auf dem Jakobsweg“, das am Jakobstag (Montag, 25.Juli) um 19.30 Uhr im Forum Daun vorgestellt wird, beschreibt Hans Nieder nun, mehr als zwei Jahrzehnte nach seiner ersten Wanderung auf dem Jakobsweg, eines der letzten Jahre, als der Camino Santiago noch ein einsamer Weg war. Das Hauptprogramm des Veranstaltungsabends bildet Lothar Himmel (Baden-Baden), der in dem Multivisionsvortrag „Jakobsweg – Bis ans Ende der Welt“ die Besucher mit zu einer inspirierenden Wanderung auf den Camino nimmt. Mit seiner kleinen Familie und den beiden Riesen-Esel Martin und Camilla, begab er sich auf den Weg und gab sich viel Zeit, um ihn zu fotografieren und zu beschreiben.