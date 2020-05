Heimat erleben : Im Zeitraffer durch die Eifel reisen

Neroth/Hillesheim Hans-Peter Pracht erzählt in seinem neuen Buch 55 Geschichten über Menschen und Landschaften der Eifel – von „Preußisch Sibirien“ kann hier keine Rede mehr sein.

Natürlich hat Hans-Peter Pracht, ein im Ahrkreis lebender Eifel-Kenner, auch diesem Industriezweig einen Beitrag in seinem neuen Buch „Die Eifel – 55 Highlights aus der Geschichte“ gewidmet. Er spannt einen unterhaltsamen und informativen Bogen von den Römern über Burgen und Schlösser, das sprudelnde Nass der Mineralbrunnen bis in die Neuzeit mit Kaltem Krieg und Arp Museum.

Geboten werden 55 Geschichten, die auf das Wesentliche gerafft, auf zwei Buchseiten plus Foto dem Leser einen Einstieg in das Thema bieten. Menschen wie Mario Adorf, der Eifelmaler Fritz von Wille oder Philipp Freiherr von Boeselager aus Kreuzberg, ein unerschrockener Gegner der Nationalsozialisten und Mann des 20. Juli 1944, werden vorgestellt.

Diese und weitere Persönlichkeiten unserer Heimat bettet der Autor in seine Reise mit kulturellen, historischen, technischen und die Naturlandschaft prägenden Schlaglichtern ein. So fehlt auch nicht ein Besuch im Mausefallendorf Neroth und der Krimihochburg Hillesheim.

Die Erinnerung an die Nachkriegsschmuggler in der Nordeifel wird wachgehalten und für den karnevalistischen Geisterzug in Blankenheim geworben. Pfiffige Überschriften lassen den Eifel-Fan schmunzeln, wenn er von kleinen Nagern als Arbeitgeber, vom Hüpfen in Gottes Namen liest und der Winninger Autopionier August Horch mit „Horch, kommt da ein Audi rein?“ gewürdigt wird.