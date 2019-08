Kriminalliteratur : Harte Jungs und talentierte Missetäter

Daun Bald geht es los mit dem Krimifestival Tatort Eifel. Angeboten wird davor: eine Vortragsreihe zu Krimi-Klassikern und ein Vortrag zum Krimifestival selbst.

Im September startet das Krimifestival Tatort Eifel. Deshalb nimmt Caroline Rezazada in ihrer diesjährigen Vortragsreihe, die eine Kooperation der Volkshochschule und der Kreisbibliothek in Daun ist, auch wieder das Thema Kriminalliteratur auf. Es geht um Klassiker der amerikanischen Kriminalliteratur und die bekannte Autorin Patricia Highsmith und ihre Bösewichte.

Amerikanische Autoren wie Raymond Chandler (1888 – 1959) und Dashiell Hammett (1894 – 1961) entwickelten in den 1930er Jahren den neuen Typ des ausgekochten („hard-boiled“) Privatdetektivs, der in einer korrupten Welt seine Fälle als Einzelgänger löst und sowohl mit eigenen Moralvorstellungen, als auch mit einer gehörigen Portion Zynismus ausgestattet ist. Besonders bekannt wurde dieser Typus durch Romane wie „Der Malteser Falke“ (Dashiell Hammett) oder „Tote schlafen fest“ (Raymond Chandler) und natürlich durch Hollywoods Schwarze Reihe und die Verkörperung beider Detektive durch Humphrey Bogart.

Der erste Vortrag „Wir harten Jungs sind doch alle hoffnungslos sentimental“ (Zitat von Raymond Chandler) am Montag, 19. August (18.30 Uhr, Kinopalast Vulkaneifel), widmet sich den Privatdetektiven Philip Marlowe und Sam Spade, ihren Eigenschaften und Charakteristiken, ihren Fällen und ihren Schöpfern Raymond Chandler und Dashiell Hammett sowie allem, was um sie herum noch wissenswert ist. Im Anschluss an den Vortrag, gibt es eine zum Thema passende Filmvorführung (Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Schüler, inklusive Kinoeintritt).

Der zweite Vortrag „Ich habe eine klammheimliche Sympathie für Missetäter“ (Zitat von Patricia Highsmith) am Donnerstag, 24. Oktober (18.30 Uhr Kreisbibliothek Daun) behandelt einige der bekanntesten Highsmith-Bösewichte wie Guy Haines und Tom Ripley und wirft einen Blick auf Leben und Schaffen der Thrillerautorin und alles, was zum besseren Verständnis des Themas wichtig ist (Eintritt 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Schüler).

Audi zu weit auf Gegenfahrbahn gefahren? Sachschaden in Dreis-Brück in Vulkaneifel

Polizei : Audi zu weit auf Gegenfahrbahn gefahren? Sachschaden in Dreis-Brück in Vulkaneifel

Zusätzlich bietet die Kreisbibliothek zu Tatort Eifel mit der Referentin an: „Am Anfang war der Blues…“ lautet der Vortrag am Freitag, 6. September, 19 Uhr, in Kreisbibliothek. Es ist ein Überblick über Anfänge und Entwicklungen des sogenannten Eifelkrimis, stellt Krimilandschaften, Detektive, Autorinnen und Autoren und viele weitere Informationen zum Phänomen „Eifelkrimi“ vor (Eintritt 5 Euro). Um die Veranstaltungen besser planen zu können, wird um Anmeldung gebeten: Telefon 06592/933-423 oder per E-Mail kreisbibliothek@vulkaneifel.de