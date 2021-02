DER TV GRATULIERT : Hartmut Flothmann hat seinen 80. Geburtstag gefeiert

Hartmut Flothmann hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er ist vielen als lizenzierter Wanderführer bekannt. Auf Kulturlandschafts- und Geo-Routen ist er vor allem rund um Schalkenmehren und Umgebung unterwegs.

Seit 2005 ist er für die Eifelvereinsortsgruppe Schalkenmehren als Kulturwart und bis April 2019 auch als Medienwart tätig. Er entwickelte historische Dorfführungen und kulturgeschichtliche Themen-Wanderungen. Daher hatte er großen Anteil daran, dass die Eifelvereins-Ortsgruppe Schalkenmehren den Wolf-von-Reis-Kulturpreis 2009 des Hauptvereins für ihre kulturhistorischen Leistungen bekam. Im Eifel-Jahrbuch 2010 unterstrich er in seinem Beitrag „Neun Maare in Schalkenmehren – aber wo?“ die These vom Neun-Maare-Dorf, die 2020 ihre Verwirklichung fand.