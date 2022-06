Gesundheit : Lösung für befürchteten Ärztemangel in Sicht: Gerolstein bekommt im Oktober ein Medizinisches Versorgungszentrum

Am 1.Oktober eröffnet das Medizinische Versorgungszentrum in den Räumen der Gemeinschaftspraxis Wagner & Wagner. Betrieben wird das MVZ durch die Kölner Genossenschaft „MVZ DerArzt“ (von links): Hans-Reinhard Wagner, Medizinische Fachangestellte Petra Becker, Elvire Wagner, Yaman Damaa und Oliver Krenzer . Foto: Nowakowski Vladi

Gerolstein Die Kölner „MVZ DerArzt“ Genossenschaft übernimmt die Praxen der Allgemeinmediziner Elvire Wagner, Hans-Reinhard Wagner und Norbert Brochhausen in Gerolstein. Alle drei Ärzte werden in der neuen Einrichtung weiterarbeiten, in Zukunft sollen weitere Mediziner hinzukommen.