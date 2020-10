Hausbrand in Bleckhausen : Niemand verletzt

Foto: Fritz-Peter Linden

Bleckhausen Ein Schaden in fünfstelligem Bereich ist am Dienstag, 29. September, beim Brand eines Hauses in Bleckhausen entstanden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20.30 Uhr war die Bewohnerin durch das Signal eines Brandmelders auf das Feuer aufmerksam geworden, das vermutlich in der Sauna im Keller ausgebrochen war.