Polizei : Hausbrand in Hillesheim: Polizei geht von Brandstiftung aus

Foto: TV/Frank Göbel

Hillesheim (red) Nach den Untersuchungen der Kriminalinspektion Wittlich zur Brandursache besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Brand eines Hauses in der Kölner Straße in Hillesheim am 4. August durch Fremdeinwirkung verursacht wurde.

