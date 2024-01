Kleiner Überschuss Hier will die Verbandsgemeinde Daun investieren

Daun · In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat der Verbandsgemeinde Daun den Haushalt 2024 beraten. Dabei gibt es gute und weniger gute Nachrichten: Einerseits will die Verbandsgemeinde in einige Projekte investieren – an anderer Stelle kommen höhere Gebühren auf die Bürger zu.

12.01.2024 , 16:25 Uhr

Nein, gebaut wird im Wehrbüschstadion noch nicht, die Kräne im Hintergrund gehören zur Baustelle der Fachklinik. Die Verbandsgemeinde Daun plant den Neubau des Umkleidegebäudes mit geschätzten Kosten von rund 1,9 Millionen Euro. Foto: TV/Stephan Sartoris

Von Angelika Koch

Die kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz schlugen auch im vergangenen Jahr laut Alarm: Mehr als die Hälfte der Gemeindehaushalte im Land sind deutlich defizitär und haben kaum noch Entscheidungsspielräume. Gefordert wird eine größere finanzielle Unterstützung seitens des Landes, um die zugewiesenen Aufgaben erfüllen zu können: die Unterbringung der Geflüchteten unter anderem aus der Ukraine, die Erfüllung des elterlichen Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz, die Anpassung der Löhne im öffentlichen Dienst und vieles mehr.