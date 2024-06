158.000 Euro gestrichen Haushalt der Stadt Daun: Und plötzlich tut sich was

Daun · Lange hat die Stadt Daun auf die Genehmigung ihres Haushaltsplans 2024, auf eine Antwort der Landesregierung zum offenen Brief des Stadtbürgermeisters an die Ministerpräsidentin und auf rund 6 Millionen Euro aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ gewartet. Unmittelbar vor der Kommunalwahl ist nun Bewegung in die vertrackte Lage gekommen.

04.06.2024 , 06:28 Uhr

Ein schöner Blick auf Daun: Die Stadt hat in den vergangenen Monaten um ihren Haushalt gerungen. Nun hat ihn die Kommunalaufsicht genehmigt – mit Einschränkungen. (Archivfoto) Foto: Angelika Koch

Von Angelika Koch