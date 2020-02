Finanzen : Für große Sprünge reicht es nicht

Das Portlandzementwerk Wotan KG in Üxheim-Ahütte ist der größte Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahlende in der Gemeinde. Foto: tv/Vladi Nowakowski

Üxheim Üxheim ist nur auf dem Papier eine reiche Gemeinde: Die Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde schlucken den größten Teil der Einnahmen. 2020 werden die Grund- und Gewerbesteuer erhöht.

Legt man die Steuerkraftmesszahl zugrunde, sind 2019 rund 1,5 Millionen Euro aus der Gewerbe- und der Grundsteuer sowie aus an dem Gemeindeanteil an Umsatz- und Einkommenssteuern in die Kasse der rund 1400 Einwohner starken Kommune geflossen. Eine stolze Summe, zu der maßgeblich die Steuerabgaben des Unternehmens Wotan Zement mit Sitz in Üxheim-Ahütte beitragen, das überdies noch rund 70 Arbeitnehmer aus den umliegenden Orten beschäftigt.