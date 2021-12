Stadtetat 2022 : Haushaltsplan Hillesheim: Eine Rechnung mit vielen Bekannten

Hillesheim Hillesheim hinkt bei der Umsetzung von Bauvorhaben hinterher. Viele der 2021 geplanten Ausgaben rutschen somit in den Haushaltsplan 2022.

Die Pandemie, die Flutkatastrophe und ein völlig ausgelastetes Baugewerbe – auch in der Stadt Hillesheim hat diese unglückselige Mixtur Folgen für geplante Projekte nach sich gezogen. Die Liste der nicht verwirklichten Vorhaben ist lang: Sie reicht vom Ausbau der Gemeindestraße Buchgarten über den Ausbau des Baugebiets „Auf Stockberg“ und dem zweiten Bauabschnitt der Renaturierung des Hillesheimer Bachs bis zum geplanten, aber nicht in Angriff genommenen Wasser-, Bewegungs- und Kommunikationszentrum.

Aber nicht nur das Virus und das Hochwasser hätten für Verzögerungen gesorgt, sagt Gerald Schmitz, Erster Beigeordneter der Stadt: „Es gab beispielsweise eine beitragsrechtliche Fragestellung zur Grund­erneuerung der Stützmauer an der Koblenzer Straße. Das Projekt konnte sowohl 2020 als auch 2021 nicht umgesetzt werden, weil erst geklärt werden musste, ob das Vorhaben förderungswürdig ist.“ Die Sache sei endlich geklärt und könne 2022 umgesetzt werden, berichtet Schmitz. Mancher Plan werde aber auch von höher liegender Stelle ausgebremst: „Die Bushaltestelle in Bolsdorf war bereits im Haushalt 2021 eingestellt. Doch damit muss die Stadt warten, bis die dortige Kreisstraße ausgebaut ist.“

Insgesamt sind im Haushaltsansatz 2022 rund 5 Millionen Euro an Investitionen eingeplant, der Eigenanteil der Stadt Hillesheim beträgt 440 000 Euro. Dies entspricht der neuen Kreditaufnahme. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt beträgt 212 000 Euro.

Anderswo, wie beim Ausbau des Neubaugebiets „Auf Stockwerk“, sei Zeit verloren gegangen, weil Probleme mit der Planung der Wasserleitungen aufgetreten seien. „Es liegt nicht an uns“, sagt Schmitz. „Wir können zwar planen. Aber letztendlich sind wir, wie alle anderen, in der Situation, dass Aufträge wegen der Überlastung des Baugewerbes nicht ausgeführt werden können.“

Auch das finanziell größte Unterfangen, die Renaturierung des Bolsdorfer Bachs im Rahmen der vom Land mit 90 Prozent geförderten Aktion Blau Plus, sei ins Stocken geraten, weil im Laufe des Jahres Verwaltungsvorschriften geändert worden seien und der Förderantrag daraufhin modifiziert werden musste: „Aber immerhin haben wir nun grünes Licht für das Vorhaben“, sagt Schmitz. Insgesamt prangt unter 11 der 24 in den Haushaltsansatz für 2022 eingestellten Investitionsvorhaben der Stempel: 2021 nicht umgesetzt. „Wir können nur bedingt auf die Tube drücken“, sagt Gerald Schmitz.

Auch Uwe Hochmann, der Kämmerer der Verbandsgemeinde meint, dass die Stadt mit der Umsetzung ihrer Vorhaben im kommenden Jahr dringend Fahrt aufnehmen müsse. Aber: „Wie in Hillesheim, so liegen auch in der gesamten Verbandsgemeinde Gerolstein Vorhaben auf Eis.“