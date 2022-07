Jugendarbeit : Talentschmiede Haus der Jugend: Gerolsteiner Jugendliche produzieren eigene Songs mit neuer Band „Youthless“

Gerolstein Ausgezeichnete Idee mit tollen Ergebnissen: Jugendliche haben mithilfe professioneller Musikproduzenten im HdJ eigene Songs verwirklicht. Potenzial? Aber hallo!

Heute ist es die kleine Bühne im Haus der Jugend, morgen vielleicht schon Auftritte in angesagten Clubs und auf Festivals. In dem, was Jugendpflegerin Anne Schmitz und Schulsozialarbeiterin Petra Schmidt im vergangenen November als Freizeit-Projekt angestoßen hatten, sehen einige der Teilnehmer sogar eine Chance für ihre Zukunft.

Songtitel: Outta my mind und Straight up.

YouTube: We the Dawqs

Wie die Jugendlichen in Gerolstein sich in „Youthless“ eingebracht haben

Nach sieben Monaten harter Arbeit an den Songs wurde es Zeit, die Ergebnisse zu präsentieren. Und die haben es, es lässt sich nicht anders sagen, in sich: die Kompositionen und die Produktion sind radiotauglich, gehen ins Ohr und in die Beine. „Die Kids haben alles, was man dazu braucht“, sagt Dominik Rolke, einer der beiden Produzenten. „In der Gruppe sind Instrumentalisten, Sänger, gute Performer und Jugendliche, die Schlagzeug-Beats programmieren können.“ Aber auch für das Design rund um die im HdJ Gerolstein entstandene Band „Youthless“ ist gesorgt: „Wir haben das Plattencover und das Logo auf einem iPad gestaltet, erzählen Kimberly Koch und Alex Schmitz.