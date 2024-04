Nach Schließung der Geburtsstation Hebammenzentrale in Daun wird zur Anlaufstelle in der Vulkaneifel

Daun · Was als Notlösung begann, ist heute eine wichtige Anlaufstelle für Schwangere im Vulkaneifelkreis. Seit 2018 ist die Hebammenzentrale in der Leopoldstraße fester Bestandteil medizinischer Versorgung in Daun. Sie hilft, eine Hebamme zu finden – und das möglichst nah am Wohnort.

16.04.2024 , 06:21 Uhr

Die Leiterin der Hebammenzentrale in Daun, Denise Schneiders, ist froh, Müttern vor und nach der Entbindung wohnortnahe Angebote machen zu können. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm