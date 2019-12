Soziales : Hebammenzentrale hat nun Außenstelle in Gerolstein

Hebammenzentrale hat nun Außenstelle in Gerolstein

Gerolstein/Daun (red) Die Gerolsteiner Außenstelle der neuen Hebammenzentrale Vulkaneifel hat im Rahmen eines Geburtsvorbereitungskurses Besuch von Landrat Heinz-Peter Thiel bekommen, der sich mit werdenden Müttern und Hebammen austauschte. Die Angebote der Zentrale in Daun erfreuen sich einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung Vulkaneifel zufolge großer Beliebtheit und erleben einen stetig wachsenden Zulauf.

Insbesondere die verschiedenen Kursangebote für Schwangere und Wöchnerinnen werden rege nachgefragt, so dass nun auch in Gerolstein in einer neuen Außenstelle der Hebammenzentrale ein Kursraum eingerichtet wurde, um den wachsenden Raumbedarf zu decken.