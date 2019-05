Medizinische Versorgung : Die Hebammenzentrale ist nur ein erster Schritt

Daun (ako) Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und bis zuletzt hatten viele – vor allem die Hebammen selbst, die zur Eröffnung der Hebammenzentrale in Daun gekommen waren – die Hoffnung auf ein Signal aus der Politik nicht aufgegeben.

Denn angesichts der Tatsache, dass sich die Krise der Geburtshilfe längst deutschlandweit in die Schlagzeilen katapultiert hat und beileibe nicht nur ein Vulkaneifeler Problem ist, herrscht bei medizinischen Fachleuten ebenso wie bei Betroffenen die Erwartung, dass die Gesundheitsminister der Länder wie auch des Bundes für bessere Rahmenbedingungen sorgen. Geburtshilfe soll, so die Forderung, Teil der gesetzlich verankerten medizinischen Grundversorgung werden, was es den Kliniken ermöglichen würde, auch kleine Stationen ausreichend auszustatten.

Von vielen war zu hören: „Damit ist doch nichts erledigt, so lassen wir uns nicht abspeisen.“ Zudem wurde darauf hingewiesen, dass der Kreis Vulkaneifel die zehnthöchste Steigerung der Geburtenrate in ganz Deutschland verzeichnen könne. Außerdem zeichne sich doch nun schon ab, dass die Stationen in Mayen und Wittlich bald als genauso unrentabel gelten wie die in Daun, wenn sich am System nichts ändere. Zudem seien in den großen Kliniken mit vielen Geburten die Abläufe stressiger, mit negativen Folgen für die Gebärenden, so dass es zu häufigeren medizinischen Interventionen komme. Eine Hebamme ist überzeugt: „Das ist einfach typisch dafür, wie Politik noch immer mit Frauenthemen umgeht: Man nimmt uns nicht ernst.“