Kultur Dauner Fototage: Durchs kalte Sibirien und das schillernde Indien

Axel Brümmer nimmt am Samstag, 23. September, ab 18 Uhr, die Besucher mit auf eine fünfjährige Weltreise, die ihn auf einem Fahrrad durch drei Kontinente führte und in denen er die Welt in vielen Facetten kennenlernte. So blieb ihm auch nicht das soziale Elend vieler Straßenkinder verborgen – und er initiierte nach seiner Rückkehr erfolgreiche Hilfsprojekte, die er mit Erlösen aus seinem legendären Kultvortrag „Weltsichten“ seit vielen Jahren unterstützt.