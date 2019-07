Ausflug : Hecken, Seen und scharfer Senf

Daun (red) Der Seniorenbeirat Daun lädt zu einem Busausflug am Dienstag, 23. Juli, in die Nordeifel führt. Mit sachkundiger und humorvoller Führung geht es in den Nationalpark Eifel und den belgischen Grenzwald.

