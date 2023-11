Daten von rund 2700 Familien Von 1650 bis 1918: Heimatforscher stellt Familienbuch Densborn vor

In der Reihe der von Matthias Heinen veröffentlichten Familienbücher ist das Densborner Familienbuch das fünfte seiner Art. „Nachdem ich 2015 das Familienbuch Seinsfeld fertig hatte und feststellte, dass neben den vorhandenen Familienbüchern zu Birresborn und Mürlenbach der Raum Densborn fehlte, machte ich mir das zur Aufgabe“, erinnert sich Heinen. So rekonstruierte er die Zusammenstellung der Daten aller Familien aus Densborn in der Zeit von 1650 bis 1918. „Dabei standen erst für die Zeit nach 1683 entsprechende Kirchenbücher zur Verfügung“, sagt Heinen, der Verfasser der 736 Seiten.