Literatur : Auch die Corona-Krise und Hamsterkäufe sind Thema

Daun Mehr als 80 Autoren haben am aktuellen Heimatjahrbuch mitgeschrieben. Der Verkauf des 272 Seiten umfassenden Werks ist gestartet.

In den Beiträgen zur Corona-Pandemie werden unter anderem die Einschränkungen während der Zeit des Lockdowns betrachtet, aber auch die Möglichkeiten und der Ideenreichtum, der in der Kriseentstanden ist sowie die zahlreichen Hilfsprojekte sind Thema. Ebenso die Hamsterkäufe und der „Klopapier-Mangel“.

Es ist gute Tradition, dass die Kreisverwaltung die Autoren zur Buchvorstellung einlädt. Erstmalig wurde wegen der Corona-Pandemie und der aktuell stark ansteigenden Fallzahlen in der Vulkaneifel darauf verzichtet. In einem persönlichen Anschreiben hat Landrat Heinz-Peter Thiel allen Autorinnen und Autoren für ihren Beitrag gedankt und ihnen das Buch zukommen gelassen.

Der Redaktionsausschusses, bestehend aus Madlene Steffes, Brigitte Bettscheider, Hubert Pitzen, Siegfried Czernohorsky, Dorothea Geßner-Blum und Verena Bernardy, hat Korrektur gelesen, redigiert und eigene Texte eingebracht. Auch hier gab es in diesem Jahr entsprechende Einschränkungen: So wurde auf ein persönliches Treffen im Redaktionsausschuss ebenso verzichtet wie auf das zweitägige gemeinsame Setzen des Buchs im Verlag in Monschau. Für alles fanden sich elektronische Alternativen. Übrigens: Mit der Ausgabe 2021 erscheint das Heimatjahrbuch des Landkreises Vulkaneifel zum 48. Mal. Das Werk kostet von 7,50 Euro und ist im örtlichen Buchhandel und in vielen Geschäften im Kreis erhältlich.