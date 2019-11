Heimat : Heimatjahrbuch wird in Schalkenmehren vorgestellt

Schalkenmehren Die Kreisverwaltung Vulkaneifel stellt am Donnerstag, 21. November, ab 14.30 Uhr das Heimatjahrbuch 2020 im Café Maarblick in Schalkenmehren vor. Geplant ist zunächst ein circa einstündiger Spaziergang durch das Maare-Dorf Schalkenmehren, bei dem Ortsbürgermeister Peter Hartogh einen Überblick über die Dorferneuerung in der Ortsgemeinde geben wird.

Bei schlechtem Wetter entfällt der Spaziergang; Har­togh wird dann über die Entwicklung des Ortes in einem Vortrag referieren.