Mundarttheater „Wir sprechen immer Dialekt“: Flotte Komödie auf Eifeler Platt in Dreis-Brück

Ja, da muss man sprachlich durch: Wer sich Theater in Dreis-Brück ansehen möchte, der sollte Eifeler Platt beherrschen. Alle Luststücke wurden bisher im Dialekt auf die Bühne gebracht. Das kommt beim Publikum seit Jahren an: Bereits am zweiten Tag nach Ankündigung der Aufführungstermine waren alle Karten restlos ausverkauft. Dass man ihr die Tickets aus den Händen reißt, spricht für die Qualität der Inszenierungen der Truppe. Diese hat sich in den vergangenen Jahrzehnten über die Gemeindegrenzen hinweg einen Namen gemacht. Bis auf den letzten Platz war das Haus Vulkania in Dreis-Brück am Freitagabend besetzt, als sich der Vorhang zum ersten Akt des Luststücks „Üm Hous un Hoff“ öffnete.